Ксения Собчак подарила квартиру женщине, которая попала в секту в 90-х и лишилась жилья

В 1991 году Сергей Тороп, называвший себя Виссарионом, основал объединение под названием «Церковь последнего завета». У мужчины была масса сторонников, которых он призвал перебраться на постоянное место жительство в город Минусинск, находившийся в Красноярском крае, чтобы организовать там свою собственную общину. Одним из участников стала Ольга Климова.

Женщина продала свое собственное жилье и отдала все деньги с продажи организаторам секты. Однако новым местом жительства ее никто не обеспечил и Ольга вместе со своим 10-летним сыном осталась на улице. Ей не удалось найти ни работу, ни новое жилье, и поэтому она и ее сын 14 лет находились без средств на существование и без дома.