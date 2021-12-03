Ксения Собчак подарила квартиру женщине, которая попала в секту в 90-х и лишилась жилья
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
В 1991 году Сергей Тороп, называвший себя Виссарионом, основал объединение под названием «Церковь последнего завета». У мужчины была масса сторонников, которых он призвал перебраться на постоянное место жительство в город Минусинск, находившийся в Красноярском крае, чтобы организовать там свою собственную общину. Одним из участников стала Ольга Климова.
Женщина продала свое собственное жилье и отдала все деньги с продажи организаторам секты. Однако новым местом жительства ее никто не обеспечил и Ольга вместе со своим 10-летним сыном осталась на улице. Ей не удалось найти ни работу, ни новое жилье, и поэтому она и ее сын 14 лет находились без средств на существование и без дома.
Свою историю она рассказала Ксении Собчак во время съемок документального фильма «Секта Виссариона». Журналистка прониклась историей женщины и решила помочь ей спустя долгие годы мучений наконец обрести собственное жилье. Экс-ведущая «Дома-2» купила Ольге и ее сыну двухкомнатную квартиру в Новосибирске, обставив ее необходимой мебелью и техникой.
Ольга Климова отблагодарила Собчак. «Я до последнего не верила, что это будет! Думала, меня разыгрывают. У меня никогда не было своей стиральной машины. Я 30 лет стирала руками. Надо еще привыкнуть жить в человеческих условиях», — восторженно заявила женщина в выпуске YouTube шоу «Осторожно: Новости!».
Фото: Instagram, Global Look press