Ксения Собчак, Иван Ургант, Светлана Бондарчук и другие звезды на открытии международной ярмарки современного искусства

Вернисаж ярмарки посетило более 4 тысяч человек. В этом году Cosmoscow, единственной международной ярмарке современного искусства в России, принимает участие 67 галерей из России, Италии, Франции, Германии, Австрии, Бельгии, США и других стран, которые в общей сложности представят работы более 300 современных художников. На пресс-конференции приз за лучший стенд был вручен галерее Artwin Gallery.

Гостями вернисажа и VIP превью ярмарки стали: Борис Белоцерковский, Роман Абрамович, Иван Ургант, Ксения Собчак, Виктория Исакова, Айдан Салахова, Александр Петров, Ингрид Олеринская, Иляна Эрднеева и многие другие знаменитости.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепив за собой место в международном арт-календаре.