В Государственной резиденции «К-2» в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный «Бал-Маскарад» фонда Александра Кержакова «Звезды детям».

Подопечных фонда ждут новогодние подарки, и это не просто игрушки, а помощь и, зачастую, возможность жить дальше. Фонд «Звезды детям» был учрежден Александрой и Миланой Кержаковыми в мае 2015 года. На попечении фонда находится несколько сотен детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или страдающих от тяжелых заболеваний. В этот субботний вечер неравнодушные друзья фонда собрались для того, чтобы помочь детям, которых поддерживает благотворительная организация. Помимо бизнес-элиты на вечере присутствовали Александр и Милана Кержаковы, Ксения Собчак, Игорь Верник, Ирина Безрукова, Екатерина Одинцова, Галина Юдашкина, Петр Максаков, Инна Жиркова, Ростислав Плечко, Наталия Тюльпанова, Анастасия Панибратова, Рушана Ягудина, Иван Никифоров и другие представители кино, спорта и шоу-бизнеса. На входе гостей встречала инсталляция в виде больших часов. В них легко узнавались часы из фильма «Карнавальная ночь», одного из самых любимых фильмов всех россиян. Мужчины облачились в элегантные костюмы, а дамы в умопомрачительные вечерние наряды и кокетливые карнавальные маски.

Александр и Милана Кержаковы

Ведущими вечера, по уже сложившейся традиции, стали Игорь Верник и Ксения Собчак. Кульминацией вечера стал благотворительный аукцион, в котором можно было только восхищаться профессионализмом ведущих. Милана Кержакова отметила, что Ксения и Игорь проделали огромную работу: «Мы долго работали над лотами, тщательно их подбирали и проявленный к ним интерес показал, что старались мы не зря. Мы приглашаем к участию в наших мероприятиях исключительно тех людей, которые действительно искренне заинтересованы в помощи детям». Сам Игорь Верник признался: «Я не первый год веду с Ксенией это мероприятие и здесь всегда приятная атмосфера, красивые люди, готовые делиться и открывать свое сердце. Я очень рад, что мы собрали такую большую сумму, которая пойдет на помощь детям. И самое главное, что мы не тяжело и мучительно «вытягиваем» эти суммы, а проводим веселое и радостное мероприятие, и люди с улыбкой и радостью делают свои пожертвования».

Игорь Верник и Ксения Собчак

Лоты были не только уникальными, но и действительно праздничными. Нарядная елка от крупнейшего универмага Санкт-Петербурга – ДЛТ! Сверкающие новогодние игрушки, мишура, серпантин, мерцающие снежинки и яркие гирлянды – настоящее зимнее чудо, которое поможет сохранить теплые воспоминания и эмоции о самом теплом семейном празднике. Первый лот представила Алла Вебер, которая лично принимала участие в выборе украшений для этой красавицы. В финале елка ушла с молотка за 400 тысяч рублей. Рождественский лот – икона святого образа-хранителя Спас Нерукотворный – был оценен в 1 миллион 300 тысяч рублей. Редчайшая икона XIX века, а именно 1862 года (ровно год, как пало крепостное право), украшенная серебряным окладом 84-й дореволюционной пробы. Ценность подтверждена сертификатом аукционного дома Christie’s. На образе – именное клеймление мастера, купца 2-ой гильдии Павла Петровича Чернышева. Специальный лот - незабываемый вечер в одном из самых стильных ресторанов столицы и коллекцию изысканных вечерних платьев Haute Couture and Haute Cuisine от Валентина Юдашкина представила Галина Юдашкина, которая, будучи на шестом месяце беременности, появилась на мероприятии в сопровождении супруга Петра Максакова. Приятным дополнением к лоту стал сертификат на 200 000 рублей на приобретение нарядов от одного из лучших кутюрье современной российской моды – Валентина Юдашкина. Финальная стоимость лота составила 3 миллиона рублей.

Набор из шести бутылок красного сухого вина из винограда сорта Неббиоло от создателя Бароло - Доменико Клерико, одного из величайших виноделов Италии ушел с молотка за 1 миллион 700 тысяч рублей и тут же был подарен меценатом семье Кержаковых, которые незамедлительно приняли решение выставить этот лот снова уже от себя. В итоге набор выручил колоссальную для аукциона сумму в 3 миллиона 200 тысяч рублей.