Ксения Собчак, Ирина Безрукова и другие звезды на благотворительном балу фонда Александра и Миланы Кержаковых
Подопечных фонда ждут новогодние подарки, и это не просто игрушки, а помощь и, зачастую, возможность жить дальше. Фонд «Звезды детям» был учрежден Александрой и Миланой Кержаковыми в мае 2015 года. На попечении фонда находится несколько сотен детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или страдающих от тяжелых заболеваний. В этот субботний вечер неравнодушные друзья фонда собрались для того, чтобы помочь детям, которых поддерживает благотворительная организация.
Помимо бизнес-элиты на вечере присутствовали Александр и Милана Кержаковы, Ксения Собчак, Игорь Верник, Ирина Безрукова, Екатерина Одинцова, Галина Юдашкина, Петр Максаков, Инна Жиркова, Ростислав Плечко, Наталия Тюльпанова, Анастасия Панибратова, Рушана Ягудина, Иван Никифоров и другие представители кино, спорта и шоу-бизнеса. На входе гостей встречала инсталляция в виде больших часов. В них легко узнавались часы из фильма «Карнавальная ночь», одного из самых любимых фильмов всех россиян. Мужчины облачились в элегантные костюмы, а дамы в умопомрачительные вечерние наряды и кокетливые карнавальные маски.
Ведущими вечера, по уже сложившейся традиции, стали Игорь Верник и Ксения Собчак. Кульминацией вечера стал благотворительный аукцион, в котором можно было только восхищаться профессионализмом ведущих. Милана Кержакова отметила, что Ксения и Игорь проделали огромную работу: «Мы долго работали над лотами, тщательно их подбирали и проявленный к ним интерес показал, что старались мы не зря. Мы приглашаем к участию в наших мероприятиях исключительно тех людей, которые действительно искренне заинтересованы в помощи детям».
Сам Игорь Верник признался: «Я не первый год веду с Ксенией это мероприятие и здесь всегда приятная атмосфера, красивые люди, готовые делиться и открывать свое сердце. Я очень рад, что мы собрали такую большую сумму, которая пойдет на помощь детям. И самое главное, что мы не тяжело и мучительно «вытягиваем» эти суммы, а проводим веселое и радостное мероприятие, и люди с улыбкой и радостью делают свои пожертвования».
Лоты были не только уникальными, но и действительно праздничными. Нарядная елка от крупнейшего универмага Санкт-Петербурга – ДЛТ! Сверкающие новогодние игрушки, мишура, серпантин, мерцающие снежинки и яркие гирлянды – настоящее зимнее чудо, которое поможет сохранить теплые воспоминания и эмоции о самом теплом семейном празднике. Первый лот представила Алла Вебер, которая лично принимала участие в выборе украшений для этой красавицы. В финале елка ушла с молотка за 400 тысяч рублей.
Рождественский лот – икона святого образа-хранителя Спас Нерукотворный – был оценен в 1 миллион 300 тысяч рублей. Редчайшая икона XIX века, а именно 1862 года (ровно год, как пало крепостное право), украшенная серебряным окладом 84-й дореволюционной пробы. Ценность подтверждена сертификатом аукционного дома Christie’s. На образе – именное клеймление мастера, купца 2-ой гильдии Павла Петровича Чернышева.
Специальный лот - незабываемый вечер в одном из самых стильных ресторанов столицы и коллекцию изысканных вечерних платьев Haute Couture and Haute Cuisine от Валентина Юдашкина представила Галина Юдашкина, которая, будучи на шестом месяце беременности, появилась на мероприятии в сопровождении супруга Петра Максакова. Приятным дополнением к лоту стал сертификат на 200 000 рублей на приобретение нарядов от одного из лучших кутюрье современной российской моды – Валентина Юдашкина. Финальная стоимость лота составила 3 миллиона рублей.
Набор из шести бутылок красного сухого вина из винограда сорта Неббиоло от создателя Бароло - Доменико Клерико, одного из величайших виноделов Италии ушел с молотка за 1 миллион 700 тысяч рублей и тут же был подарен меценатом семье Кержаковых, которые незамедлительно приняли решение выставить этот лот снова уже от себя. В итоге набор выручил колоссальную для аукциона сумму в 3 миллиона 200 тысяч рублей.
По-настоящему зимний лот был выставлен от первой в мире мото-экспедиции под руководством легендарного мото-путешественника Олега Капкаева, которая отправится покорять суровый Северный полюс в 2018 году. Вместе с ней в путешествие в зону вечной мерзлоты отправится флаг компании, предложивший наибольшую цену. Торжественное водружение флага, фото на память и гордость от того, что стяг развевается в самой притягательной, но почти недосягаемой точке для исследователей и путешественников всего мира. На данный момент это примерно то же самое, что иметь флаг собственной компании на Луне! Не удивительно, что лот был оценен в 1 миллион рублей.
Завершил аукцион не просто очередной лот. Это лот для самого настоящего Деда Мороза, который не только поможет подопечным фонда, но и сделает счастливым сразу 800 детей из детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это 800 билетов на знаменитое «Новогоднее приключение Вити и Маши». Новогодний мюзикл по мотивам старой доброй сказки представят 24 декабря на сцене Дома Офицеров. 3 миллиона рублей не пожалели участники аукциона, чтобы подарить сказку детям.
В конце вечера Александр Кержаков поделился, что движет им в этом непростом деле: «Самая главная движущая мной сила – это понимание того, что дети являются нашим непосредственным будущим. К сожалению, в нашей стране много нуждающихся детей, которым просто необходима наша помощь. Мы должны стараться сделать их жизнь счастливой и яркой. Мы никогда никого из наших друзей ни в коей мере не принуждаем к участию в наших мероприятиях, они сами охотно отзываются и предлагают посильную помощь. И мне приятно, что их становится все больше. И аукцион – это только часть оказываемой ими помощи фонду».
Помимо аукциона гости приняли участие в благотворительной лотерее, которую провели Ирина Безрукова и Екатерина Одинцова. Одна из пар не только выиграла сертификат на курорт «Роза Хутор», но и выкупила два дорогостоящих лота. В итоге были куплены все билеты и собрано более 16 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба