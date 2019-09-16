Ксения Собчак и Константин Богомолов, Елизавета Боярская и другие знаменитости на премьере спектакля «Дядя Ваня»

Художественный руководитель парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг представил столичной публике свою версию знаменитой пьесы Чехова. Среди гостей премьерных показов были Ксения Собчак, Константин Богомолов, Светлана Бондарчук, Екатерина и Александр Стриженовы, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, Леонид Парфенов, Екатерина Андреева и многие другие.

Время, в которое перенесено действие, условно, место тоже, одеты герои по моде наших лет. Реальность, которая, с одной стороны, очень напоминает нашу, с другой, будто существует параллельно. Декорации предельно лаконичны: серый дощатый пол и стены, в центре сцены - круглая купель, около которой собираются, чтобы позагорать и поплавать, обитатели и гости имения. И только оригинальный текст Чехова - главное условие работы, выдвинутое приглашенным режиссером, которое для артистов оказалось самым сложным.