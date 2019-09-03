passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Проверяем слухи: Ксения Собчак и ее мама тайно приобрели жилье за 300 миллионов рублей?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Фото: Instagram Ксении Собчак

СМИ сообщили о крупной покупке, которую сделала семья 37-летней Ксении Собчак.

Российские СМИ обсуждают недвижимость, владельцами которой стали Ксения Собчак и ее мама, политик Людмила Нарусова. По сведениям, которые раскрыли аналитики, дочери принадлежит два парковочных места площадью 16,4 и 21,6 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Бродский», а матери — две квартиры общей площадью 325 квадратных метра.

Процесс оформления купли-продажи проходил в закрытом режиме. Общая стоимость квадратных метров составила около 300 миллионов рублей, пишет «Лента». Ксения Собчак косвенно подтвердила эту сделку в своем посте о суперэлитной недвижимости: «Тружеников переулок и Дом Бродский — квартира моей сбывшейся мечты».

СМИ ранее сообщали, что семье принадлежит пятикомнатная квартира у моря в Юрмале и недвижимость в столице, которую она могла продать, чтобы обзавестись более желанным жильем. Знакомые Ксении также упоминали о ее планах построить дом из экологически чистых материалов.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!