Проверяем слухи: Ксения Собчак и ее мама тайно приобрели жилье за 300 миллионов рублей?

Российские СМИ обсуждают недвижимость, владельцами которой стали Ксения Собчак и ее мама, политик Людмила Нарусова. По сведениям, которые раскрыли аналитики, дочери принадлежит два парковочных места площадью 16,4 и 21,6 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Бродский», а матери — две квартиры общей площадью 325 квадратных метра.

Процесс оформления купли-продажи проходил в закрытом режиме. Общая стоимость квадратных метров составила около 300 миллионов рублей, пишет «Лента». Ксения Собчак косвенно подтвердила эту сделку в своем посте о суперэлитной недвижимости: «Тружеников переулок и Дом Бродский — квартира моей сбывшейся мечты».