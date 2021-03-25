Собчак и другие звезды, потерявшие рекламные контракты из-за скандалов и резких высказываний

Ксения Собчак не боится работать с самыми разными темами — однако есть вещи, с которыми связываться действительно не стоит. Резонансное интервью со «скопинским маньяком», который насиловал и издевался над двумя девушками, не только вызвало бурю негодования и изменило отношение к Собчак, но и лишило ее выгодных контрактов.

Компания «Авивир» — дистрибьютер тест-систем на определение коронавирусной инфекции — имела контракт с Ксенией на размещение рекламы в ее шоу «Осторожно, Собчак». Однако важным условием контракта было размещение рекламы на политически нейтральном контенте — а появилась она в выпуске с интервью с маньяком. Другие рекламодатели тоже под вопросом — связываться с этой темой никто не хочет.

Ксении, правда, не привыкать к таким вещам — летом она потеряла выгодный контракт с Audi после рискованного задания на шоу Comment Out.

Регина Тодоренко не так давно тоже позволила себе рискованные замечания на больную тему, на этот раз — домашнего насилия. Телеведущая предположила, что женщины сами виноваты в том, что к ним применяют силу. Такие высказывания не понравились сотрудничающим с ней производителям памперсов и сока. Только последний контракт обошелся Тодоренко в 19 миллионов. Многие ее рекламодатели, однако, решили пропустить этот резонанс — иначе потери Регины были бы намного больше.

Мария Шарапова оказалась а центре скандала в марте 2016 года — теннисистку обвинили в незаконном применении допинга — она употребляла мельдоний. Рекламодатели задумались, стоит ли им работать с россиянкой — пока не удалось доказать, что она употребляла мельдоний непреднамеренно. В результате скандала компания Tag Heuer сразу разорвала отношения с Шараповой, а Nike и Porsche приостановили работу с ней. После того как доброе имя Марии было восстановлено, спортивный и автомобильный бренды вернулись к сотрудничеству с теннисисткой.

Даже мировая слава не является гарантией того, что крупные компании продолжат работать со звездой, что бы она ни совершила. Это доказали Кейт Мосс и Шэрон Стоун.

Топ-модель, известная своим провокационным поведением, попалась на употреблении наркотиков, и этого ей уже не простили — с Кейт Мосс расторгли контракты Christian Dior, Roberto Cavalli, Chanel, Burberry и другие бренды. Впрочем, Кейт быстро сориентировалась и легла на реабилитацию, что восстановило ее репутацию — после лечения с ней снова начали работать.

Шэрон Стоун подвели не плохие привычки, а отсутствие сочувствия к жертвам землетрясения в Китае в 2008 году. Актриса высказалась, что причиной трагедии может стать карма. Такие слова настроили против нее всю страну — в китайских кинотеатрах запретили показывать фильмы с Шэрон. Многие рекламодатели тоже насторожились — например, работать со Стоун перестал бренд Christian Dior.

Крис Браун позволил себе домашнее насилие в отношении певицы Рианны, с которой встречался на тот момент. Была ли виновата Рианна, по версии Регины Тодоренко, не уточняется, но Крис Браун получил сполна. Он не только получил пять лет условно, но и потерял контракты с Wrigley, производителем жевательной резинки, и компанией Milk Processor Education Program, которая выпускала рекламную кампанию Got Milk? Кстати, с тех пор с ним больше никто не работал — Джонни Деппу, который сейчас в центре скандала с Эмбер Херд, стоит насторожиться.

А вот Шарлиз Терон не позволяла себе лишнего — но потеряла контракты из-за собственной невнимательности еще в 2005 году. Заключив контракт с Raymond Weil, она обязалась появляться в их часах на мероприятиях. Только кроме этого контракта, у нее был еще один — с Christian Dior — она была лицом одного из ароматов. Актриса появилась в их часах на одной вечеринке, что очень не понравилось Raymond Weil.