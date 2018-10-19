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Ксения Собчак, Глюк'оZа, Игорь Верник и другие звездные друзья Паулины Андреевой повеселились на вечеринке в честь ее дня рождения

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Ксения Собчак

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На днях актриса и возлюбленная Федора Бондарчука Паулина Андреева отметила 30-летие.

Паулине Андреевой исполнилось 30 лет. По этому случаю избранница режиссера Федора Бондарчука закатила шумную вечеринку, на которую пригласила многих отечественных знаменитостей. Так, на мероприятии были замечены телеведущая Ксения Собчак, светская львица Ольга Слуцкер, шоумен Игорь Верник и певица Глюк’oZa.

На протяжении всего вечера актриса купалась в лучах всеобщей любви, не отходил от избранницы ни на шаг и Федор Бондарчук.

В своем микроблоге Ксения Собчак опубликовала несколько видеороликов с праздника. Судя по всему, торжество пришлось по вкусу политику и телеведущей. Она также «засекла» поцелуй своих давних друзей — Александра и Натальи Чистяковых, а ведь еще недавно в Сети муссировались слухи о расставании Глюк'оZы с мужем. Но Собчак, к счастью, продемонстрировала, что это неправда.

Фото и видео: Instagram

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