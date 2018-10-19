Ксения Собчак, Глюк'оZа, Игорь Верник и другие звездные друзья Паулины Андреевой повеселились на вечеринке в честь ее дня рождения

В своем микроблоге Ксения Собчак опубликовала несколько видеороликов с праздника. Судя по всему, торжество пришлось по вкусу политику и телеведущей. Она также «засекла» поцелуй своих давних друзей — Александра и Натальи Чистяковых, а ведь еще недавно в Сети муссировались слухи о расставании Глюк'оZы с мужем. Но Собчак, к счастью, продемонстрировала, что это неправда.

Фото и видео: Instagram