Ксения Шойгу подтвердила беременность и раскрыла пол ребенка

«Все уже ждут этого человечка, чтобы начать им заниматься, — ответил Алексей. — Это и для меня была приятная новость. Я, конечно, переспросил, а потом очень обрадовался».

На вопрос, планировали ли они малыша, Ксения ответила: «Честно, я не знаю, как тут можно планировать. Но все в моей семье и я сама были очень рады этой новости». Дочь Сергея Шойгу также рассекретила пол будущего младенца: «У нас будет девочка, поэтому необязательно становиться олимпийской чемпионкой», — рассказали влюбленные (они оба занимаются спортом, — прим. ред.).