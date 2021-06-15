Ксения Шойгу подтвердила беременность и раскрыла пол ребенка
Ксения Шойгу и ее жених, спортивный блогер Алексей Столяров, дали интервью изданию Esquire. В беседе с журналистами влюбленные приоткрыли секреты личной жизни.
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Фото: www.instagram.com/ksenia_shoigu
В интервью Ксению и Алексея спросили, как отреагировали близкие на новость о том, что у них будет ребенок (автор материала отметила, что уже все заметно невооруженным взглядом).
«Все уже ждут этого человечка, чтобы начать им заниматься, — ответил Алексей. — Это и для меня была приятная новость. Я, конечно, переспросил, а потом очень обрадовался».
На вопрос, планировали ли они малыша, Ксения ответила: «Честно, я не знаю, как тут можно планировать. Но все в моей семье и я сама были очень рады этой новости». Дочь Сергея Шойгу также рассекретила пол будущего младенца: «У нас будет девочка, поэтому необязательно становиться олимпийской чемпионкой», — рассказали влюбленные (они оба занимаются спортом, — прим. ред.).
Алексей Столяров также вспомнил, как произошло его знакомство с будущим тестем, министром обороны России Сергеем Шойгу. «Это было на презентации его книги. Я сел дальше всех. Потом слышу, что меня зовут. Я пошел к нему, а передо мной вся жизнь пролетела. Иду и думаю, что же сказать. И говорю: "Здравствуйте". А Сергей Кужугетович принял меня с широкой улыбкой: "Познакомьтесь, это молодой человек моей дочери"».
Напомним, у Сергея Шойгу кроме 30-летней Ксении есть 44-летняя дочь Юлия, которая замужем за заместителем генпрокурора РФ Алексеем Захаровым.
Фото и видео: Instagram
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