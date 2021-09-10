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Раппопорт в черном платье и рубинах, а Борисов — с продюсером на руках: в Венеции прошли русские премьеры

47-летняя российская актриса, которая нередко снимается в итальянском кино, вместе с другими российскими работниками киноиндустрии, появились на красной дороже 78-го Венецианского кинофестиваля, чтобы представить фильм молодого российского режиссера Владимира Битокова. А актер Юрий Борисов — ярко представил фильм российских режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал».