Ксения Новикова простила экс-возлюбленного, укравшего ее детей

Новикова вспоминает, что она делала все возможное, чтобы вернуть детей. Когда мужчина находился с сыновьями в Испании, он попросил экс-возлюбленную прилететь к ним, так как у него не было няни. В тот момент Новикова предприняла очередную попытку забрать детей. «Мне надо было дождаться момента, когда ко мне прилетит мой адвокат, а потом втихаря с детьми отправиться в местное консульство. Но наша квартира находилась на 20 этаже. Андрей успел затолкать нас из лифта обратно в квартиру. Мой адвокат вызвала полицию. Было ощущение, что я снимаюсь в каком-то триллере», — продолжила певица.

В итоге испанская полиция выяснила, что дети были вывезены из России незаконно, и вернула их матери. Ксения находилась в разлуке с сыновьями на протяжении 9 месяцев.

Несмотря на прошлое, певица простила экс-избранника и сейчас позволяет ему общаться с детьми: «Как-то мне написал Андрей, мы созвонились и договорились забыть все былое. Он спросил, может ли увидеться с детьми. Эта встречала состоялась спустя девять лет... Я не боялась, а поверила Андрею».