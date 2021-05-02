Ксения Милас прокомментировала обвинения в нападении с ножом на подругу

1 мая в квартире диджея Яны Бородиной произошел конфликт, который перерос в нападение с ножевым ранением. Девушка пригласила в гости троих подруг, среди которых была звезда реалити-шоу "Пацанки" 25-летняя Ксения Милас. Именно ее подозревают в нападении на 26-летнюю Марину Ефименко, которую увезли с ножевыми ранениями в больницу.

«Пока рьяно обсуждают мою семью, я, как обычно, улыбаюсь вам! Фильтруйте, думайте своей головой и не верьте тому, что вам вливают», – прокомментировала Ксения обвинения в свой адрес в личном блоге.

Как сообщает StarHit, Милас вызывали в полицию на допрос, но девушка туда не явилась. Стало известно, что на Ксению заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Помимо этого, в интернете появилось видео с уличной камеры наблюдения, на котором видно, как машина с девушками подъезжает к дому Яны Бородиной, а через некоторое время уже происходит конфликт.