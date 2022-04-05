Ксения Бородина в очередной раз уколола экс-супруга и его новую пассию
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ксения Бородина и Курбан Омаров давно не вместе, но они до сих пор нелестно высказываются в адрес друг друга на публике и в Сети. Например, телеведущая опубликовала в блоге мем, который, по всей видимости, намекает на ее бывшего мужа.
«Приятно осознавать, что ты являешься той самой, из-за которой бывшему выносит мозг его колхозная баба», — пошутила Бородина.
Подписчики Ксении отреагировали на публикацию неоднозначно. Кто-то посмеялся, а кто-то счел это некрасивым. Фанаты посоветовали Бородиной забыть про Омарова и жить дальше.
Напомним, что причины развода звездной пары до сих пор неизвестны. По словам Ксении, муж изменял ей. Курбан же не считает себя виноватым в разладе. Он утверждает, что был верен любимой и изо всех сил пытался спасти отношения.
Теперь Бородина отказывается общаться с экс-супругом даже по вопросам, касающимся их общего ребенка. У телезвезды на этот счет четкая позиция. Все обсуждения проходят через третьих лиц.
Фото: Global Look Press, соцсети