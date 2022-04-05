Ксения Бородина в очередной раз уколола экс-супруга и его новую пассию

Ксения Бородина и Курбан Омаров давно не вместе, но они до сих пор нелестно высказываются в адрес друг друга на публике и в Сети. Например, телеведущая опубликовала в блоге мем, который, по всей видимости, намекает на ее бывшего мужа.

«Приятно осознавать, что ты являешься той самой, из-за которой бывшему выносит мозг его колхозная баба», — пошутила Бородина.

Подписчики Ксении отреагировали на публикацию неоднозначно. Кто-то посмеялся, а кто-то счел это некрасивым. Фанаты посоветовали Бородиной забыть про Омарова и жить дальше.