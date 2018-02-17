Ксения Бородина трогательно поздравила свою бабушку с 81-летием

Социальные сети уже давно стали местом публичных поздравлений с днем рождения, бракосочетанием и рождением детей и другими важными событиями. Ксения Бородина отлично это знает и использует свой аккаунт в Instagram, чтобы поздравить своих близких и любимых людей с различными праздниками. Накануне свой 81-й день рождения отмечала бабушка телеведущей, которая получила свою порцию теплых Instagram-поздравлений.

«Моя любовь ♥️♥️♥️ моя вторая мама ♥️♥️♥️ Спасибо тебе за воспитание, за твои поцелуи , за лучшее детство и за твою доброту, не имеющую границ🙌🙌🙌 всем, кому посчастливилось с тобой дружить и общаться знают какой ты хороший человек 💋💋💋🌺🌺🌺 С днём рождения моя бабушка 81 год 💪💪», — подписала Ксения фотографию именинницы.