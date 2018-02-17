Ксения Бородина трогательно поздравила свою бабушку с 81-летием
Социальные сети уже давно стали местом публичных поздравлений с днем рождения, бракосочетанием и рождением детей и другими важными событиями. Ксения Бородина отлично это знает и использует свой аккаунт в Instagram, чтобы поздравить своих близких и любимых людей с различными праздниками. Накануне свой 81-й день рождения отмечала бабушка телеведущей, которая получила свою порцию теплых Instagram-поздравлений.
«Моя любовь ♥️♥️♥️ моя вторая мама ♥️♥️♥️ Спасибо тебе за воспитание, за твои поцелуи , за лучшее детство и за твою доброту, не имеющую границ🙌🙌🙌 всем, кому посчастливилось с тобой дружить и общаться знают какой ты хороший человек 💋💋💋🌺🌺🌺 С днём рождения моя бабушка 81 год 💪💪», — подписала Ксения фотографию именинницы.
Многочисленные поклонники телеведущей присоединились к поздравлениям и отметили, как прекрасно выглядит ее бабушка: «Прекрасно выглядит бабушка! Позитивчик такой! Дай ей Богу долгих лет жизни!!!», «Красатуличка бабуличка💞💞.ЗДОРОВЬЯ ей на долгие годы», «Ксюююююх, она у тебя такая красавица, оболдеть, я бы никогда не поверила, что этой приятной женщине столько лет», «Обалдеть как хорошо выглядит», «Лет 20 можно смело скинуть!».
Фото: instagram