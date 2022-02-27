Ксения Бородина рассказала, как ее дочь отреагировала на развод родителей
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Сколько постов было посвящено друг другу, сколько советов прозвучало из уст Ксении и Курбана — у подписчиков не оставалось сомнений, что пара очень счастлива. Курбан Омаров часто умилял подписчиков совместными кадрами с дочерью Теоной. Однако, как оказалось, в звездной семье было не все так гладко. Спустя шесть лет брака пара развелась.
Многие поклонники беспокоились о шестилетней Теоне. Ведь девочка очень привязана к отцу. На вопрос о том, как ребенок пережил расставание родителей, Ксения Бородина дала честный ответ.
«Да, она переживала и плакала, — вспоминает звезда. — Особенно летом в Турции. У нас с ней состоялся тяжелый разговор. Она не понимала, почему папы нет рядом. Ведь она привыкла, что мы отдыхаем вместе. Поверьте мне, я больше всего переживала из-за нее, боялась ее реакции». 38-летняя Бородина отметила, что старалась сохранить брак: «Но потом поняла, что пусть лучше у нее будут вот такие дни с подарками, чем несчастная мама, которая терпит ради семьи. И это не мой эгоизм, это для ее же будущего».
За плечами Бородиной был еще один неудачный брак. В 2011-м она развелась с Юрием Будаговым. У пары есть общая дочь Маруся.