Ксения Бородина рассказала, как ее дочь отреагировала на развод родителей

«Да, она переживала и плакала, — вспоминает звезда. — Особенно летом в Турции. У нас с ней состоялся тяжелый разговор. Она не понимала, почему папы нет рядом. Ведь она привыкла, что мы отдыхаем вместе. Поверьте мне, я больше всего переживала из-за нее, боялась ее реакции». 38-летняя Бородина отметила, что старалась сохранить брак: «Но потом поняла, что пусть лучше у нее будут вот такие дни с подарками, чем несчастная мама, которая терпит ради семьи. И это не мой эгоизм, это для ее же будущего».

За плечами Бородиной был еще один неудачный брак. В 2011-м она развелась с Юрием Будаговым. У пары есть общая дочь Маруся.