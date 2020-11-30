Ксения Бородина примерила модные разрезанные джинсы и столкнулась с критикой подписчиков

В своем новом посте Ксения Бородина примерила серое пальто и разрезанные джинсы-клеш необычного кроя в сочетании с массивными черными ботинками.

В подписи к фотографии Ксения рассказывает о лжи, которую слышит о самой себе:

«Ребят, я один раз объясню и надеюсь, у кого схожие понятия со мной в жизни, тот меня поймёт. Почему я так остро реагирую на враньё на просторах интернете, которое пишут про меня. Во -первых это 5% из того, на что я даю реакцию! Там потоки неисчерпаемы. Во-вторых у меня с детства обостренное чувство справедливости и враньё мне не свойственно. Я могу что-то не рассказывать, я могу чем-то не делится, я могу прикрыть спину товарища, но откровенно врать людям, близким, своей аудитории я никогда не буду. Меня так воспитали. У меня нет ни одной вымощенной истории за все 16 лет, хотя поверьте пиарщики , что только не предлагали и какие только легенды не сочинялись, чтобы стать ещё популярнее!».

Подписчики согласились с суждениями Ксении, однако образ оценили не все:

«Обожаю Вас за прямоту», «Ксюха, я машинку купила швейную, неси, штаны зашью», «Ксюша, как всегда неотразима», «Моя ты красотка, люблю», «Это крутой образ », «Ужасно одеты», «Фото супер! Как девочка-подросток», «Джинсы просто кошмар», «Какие необычные у вас джинсы», «Странно выглядите», «»