Ксения Бородина потратила на отдых на Малдьвах около 4,5 миллионов рублей

После того, как Ксения Бородина показала, как выглядит ее вилла на Мальдивах, СМИ удалось подсчитать приблизительную стоимость такого отдыха. «Ксения арендовала роскошную виллу на острове Муравандху, атолл Раа. В доме, построенном прямо над кристально чистой лагуной есть просторная гостиная, спальня и терраса, с которой открывается умопомрачительный вид. Стоимость аренды такой виллы на шесть ночей составляет около полутора миллионов рублей», — пишет издание «СтарХит».

Сама же ведущая «Дома 2» данную информацию опровергла. Она заявила, что отпуск обошелся ей гораздо дороже указанной суммы. Она ответила на вопрос поклонников, которые поинтересовались, сколько же стоит отдых. «Очень дорого, даже для меня, которая никогда не жалеет на отдых. Это очень большая сумма. То, что пишут в СМИ — ерунда полная. Отель стоит в 3 раза дороже, потому что январские каникулы, а в другие дни мы не можем, у нас школа», — сообщила она в сториз своего Instagram.

Отпуск она проводит в компании дочерей — Марии и Теоны, подруг и нового возлюбленного по имени Трофим.