Ксения Бородина порадовала себя новой квартирой в элитном районе Москвы

В весенний женский праздник Ксения Бородина праздновала свой день рождения — телеведущей исполнилось 39 лет. Женщина, как обычно, планировала устроить шумное торжество и пригласить 100 гостей, однако в связи с событиями, происходящими в мире, она предпочла тихо посидеть в кругу самых близких друзей в одном из столичных ресторанов. Изначально теледива и вовсе приняла решение не праздновать свой день рождения, однако за несколько часов все изменила. «Самые душевные праздники — это когда за сутки заказываешь стол в ресторане, а планировала отсидеться дома», — призналась теледива. Несмотря на скромность торжества, Ксения не стала экономить на подарке для себя любимой и купила очередное элитное жилье в Москве. Радостной новостью Бородина поделилась с поклонниками в Instagram. На вопрос подписчика, какой подарок она сделала себе на день рождения, Ксения похвасталась: «Сегодня его сделала… купила квартиру».