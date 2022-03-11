Ксения Бородина порадовала себя новой квартирой в элитном районе Москвы
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Фото: Global Look Press
В весенний женский праздник Ксения Бородина праздновала свой день рождения — телеведущей исполнилось 39 лет. Женщина, как обычно, планировала устроить шумное торжество и пригласить 100 гостей, однако в связи с событиями, происходящими в мире, она предпочла тихо посидеть в кругу самых близких друзей в одном из столичных ресторанов. Изначально теледива и вовсе приняла решение не праздновать свой день рождения, однако за несколько часов все изменила. «Самые душевные праздники — это когда за сутки заказываешь стол в ресторане, а планировала отсидеться дома», — призналась теледива. Несмотря на скромность торжества, Ксения не стала экономить на подарке для себя любимой и купила очередное элитное жилье в Москве. Радостной новостью Бородина поделилась с поклонниками в Instagram. На вопрос подписчика, какой подарок она сделала себе на день рождения, Ксения похвасталась: «Сегодня его сделала… купила квартиру».
Вдаваться в детали о расположении, стоимости и размере недвижимости Бородина не стала, однако назвала свои самые любимые районы Москвы, в которых, предположительно, и приобрела квартиру. «Сейчас очень люблю «Мичуринский проспект», «Хамовники», «Кутузовский проспект», — призналась она. К слову, телеведущая не раз заявляла, что считает самой лучшей инвестицией недвижимость. Так, в 2020 году она приобрела жилье в районе Воробьевых гор. Несмотря на наличие квартир в столице, женщина не собирается переезжать из своего любимого трехэтажного особняка в подмосковном поселке и уж точно не думает его продавать: «А зачем мне продавать дом? Я тут живу».
Фото и видео: Instagram, Global Look Press, Passion.ru