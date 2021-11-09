Ксения Бородина порадовала маму часами стоимостью более 2 млн рублей в ее день рождения

А позже в сториз Ксения поделилась видео с поздравлениями. Дочки телеведущей порадовали бабушку красивыми картинами. А сама Ксения преподнесла маме часы из розового золота с бриллиантами от Cartier. Стоимость аксессуара превышает более 2 миллионов рублей.

Ксения и сама является большой поклонницей бренда, а ее старшая дочь Маруся, судя по всему, идет по маминым стопам – часы девочке очень понравились.

Впрочем, и мама Ксении осталась довольна подарком – и даже расплакалась.