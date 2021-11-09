Ксения Бородина порадовала маму часами стоимостью более 2 млн рублей в ее день рождения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia
Ксения Бородина трогательно поздравила свою 61-летнюю маму с днем рождения и устроила для нее теплую семейную вечеринку.
«Я тебя очень люблю, хотя иногда мы ругаемся. Не всегда нам легко найти общий язык, но ты знаешь, что благодаря тебе все мои старания прошли не зря. В детстве я всегда мечтала вырасти и быть такой же красивой, как и ты. Я всегда хотела, чтобы ты мною гордилась. Все сильное, что есть во мне, это от тебя», – трогательно написала она в своем блоге накануне, опубликовав с мамой совместные архивные фото.
А позже в сториз Ксения поделилась видео с поздравлениями. Дочки телеведущей порадовали бабушку красивыми картинами. А сама Ксения преподнесла маме часы из розового золота с бриллиантами от Cartier. Стоимость аксессуара превышает более 2 миллионов рублей.
Ксения и сама является большой поклонницей бренда, а ее старшая дочь Маруся, судя по всему, идет по маминым стопам – часы девочке очень понравились.
Впрочем, и мама Ксении осталась довольна подарком – и даже расплакалась.