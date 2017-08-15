Ксения Бородина стала мамой во второй раз год назад, подарив своему супругу Курбану Омарову дочь.

За время беременности ведущая «Дома-2» набрала порядка 8 килограммов, однако ей удалось избавиться от лишнего веса в рекордно короткие сроки благодаря регулярным занятиям спортом и правильному питанию.

Благодаря упорным тренировкам сейчас Ксения уже без стеснения может продемонстрировать стройную и подтянутую фигуру. Так, сегодня Ксения опубликовала в своем блоге новое фото, на котором во всей красе показала роскошные формы в черном купальнике.

«Хочется опять тепла без солнца грустно и хочется все время есть, стимула нет, все можно спрятать под большим свитером, тем более они в моде сейчас», — подписала она.