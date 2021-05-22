Ксения Бородина показала новые часы стоимостью более 5 миллионов рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia/Instagram
38-летняя Ксения Бородина не отказывает себе в удовольствии от частого шопинга. Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» часто делится с подписчиками в Instagram своими новыми покупками или очень дорогими подарками от мужа Курбана Омарова.
На этот раз Бородина продемонстрировала свой новый аксессуар из розового золота с бриллиантами – часы известной ювелирного бренда Audemars Piguet.
Фото: @borodylia/Instagram
Модель украшения, которое выбрала Ксения называется Royal Oak Selfwinding Chronograph. Стоимость ювелирного изделия составляет 5 миллионов 254 тысячи рублей.
Почти сразу после покупки Бородина вернулась в салон для того, чтобы сделать ремешок на часах более слабым. За короткое время он натер ей руку, и Ксении пришлось обратиться к специалисту.
Ведущая рассказала, что очень долго не могла осмелиться на покупку и отказывала себе в ней. Спустя время Ксения поняла, что это не правильный подход, и решилась на дорогостоящее приобретение.
Фото и видео: @borodylia/Instagram
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