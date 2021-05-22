Ксения Бородина показала новые часы стоимостью более 5 миллионов рублей

38-летняя Ксения Бородина не отказывает себе в удовольствии от частого шопинга. Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» часто делится с подписчиками в Instagram своими новыми покупками или очень дорогими подарками от мужа Курбана Омарова.

На этот раз Бородина продемонстрировала свой новый аксессуар из розового золота с бриллиантами – часы известной ювелирного бренда Audemars Piguet.