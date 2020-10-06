Ксения Бородина подарила мужу песню

Подписчики были очень растроганы:

«Вы прекрасная семья. Долгих лет Вам семейной, счастливой жизни», «Красивая пара, счастья вам!!!», «Очень круто!!! До мурашек!!! Счастья Вашей семье Ксюша!!!», «Боже как красиво. Счастья вам бесконечного, ребята!», «Вы очень красивая пара, счастья Вам!!!», «Какие же вы классные ! А я все больше срываюсь на мужа . Ничего не успеваю , хоть и в декрете... Вечный недосып и усталость», «Как трогательно. Огромного вам счастья и бесконечной любви»

Ранее Курбан Омаров дал первое интервью, в котором рассказал о своих женщинах и об отношениях с Ксенией Бородиной, заявив, что она научила его тому, что такое настоящее семейное счастье. Раньше, до встречи с Ксенией, он никогда этого не ценил, и думал, что семья ему не нужна.

Позже Бородина написала в своем Instagram, что, послушав интервью, растрогалась до слез.