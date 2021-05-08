Ксения Бородина отругала Ольгу Бузову за видео из больницы — «Столько трагизма разыграть»
Фото: Global Look Press
Звезда дала понять, что не одобряет шума, который устраивают знаменитости вокруг таких событий. Бородина, которая сейчас вместе с семьей отдыхает в Дубае, решила поговорить о звездах, которые любыми усилиями пытаются обратить на себя внимание. «А еще так странно люди хайпуют на пустом месте. Наблюдаю за ними и в ужасе, как на пустом месте столько трагизма разыграть», - подчеркнула она.
На днях Бузова попала в больницу, где ее прооперировали. При этом она вышла на связь с подписчиками и со слезами на глазах рассказала, что ей плохо. «Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще. Постоянно плачу, я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится», - добавила телеведущая.
Многие звезды раскритиковали Ольгу за подобное поведение и желание «хайпануть». Сестра Ольги Анна Бузова во время болезни родственницы записывала позитивные и радостные видео в социальной сети, чем вызвала бурю негодования.
Фото: Global Look Press, Instagram/@borodylia
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