Ксения Бородина отругала Ольгу Бузову за видео из больницы — «Столько трагизма разыграть»

На днях Бузова попала в больницу, где ее прооперировали. При этом она вышла на связь с подписчиками и со слезами на глазах рассказала, что ей плохо. «Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще. Постоянно плачу, я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится», - добавила телеведущая.

Многие звезды раскритиковали Ольгу за подобное поведение и желание «хайпануть». Сестра Ольги Анна Бузова во время болезни родственницы записывала позитивные и радостные видео в социальной сети, чем вызвала бурю негодования.