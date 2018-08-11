Ксения Бородина осудила Егора Крида за отношение к женщинам

«Крид сравнил девушек с сумками. Ну, что тут скажешь? Девчонок же все устраивает, они в восторге, поэтому такие песни и появляются. Я же подобного просто не приемлю», — подчеркнула Бородина.

Телеведущая уверена, что хиты современных рэп-исполнителей далеки от романтики, но не все девушки это понимают. По мнению Ксении, самым главным в отношениях мужчины и женщины должно быть взаимоуважение.

Напомним, Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги воспитывают двухлетнюю дочь Теону, а также детей от предыдущих браков — десятилетнего Омара и восьмилетнюю Марусю. Многие интернет-пользователи уверены, что семья телеведущей является образцом для подражания. 24-летний Егор Крид — один из самых завидных холостяков на отечественной рэп-сцене. Блондин принимал участие в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ, однако отношения с победительницей проекта так и не закончились свадьбой. Певец не афиширует личную жизнь, но подписчики его Instagram уверены, что он одинок.

Фото: instagram

Видео: Youtube/Тимати