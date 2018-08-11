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Ксения Бородина осудила Егора Крида за отношение к женщинам

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ксении Бородиной

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Телеведущая раскритиковала новый хит популярного артиста.

Ксения Бородина часто делится в Instagram своими мыслями по тому или иному поводу, не боясь осуждения подписчиков. Например, некоторое время назад телеведущая откровенно рассказала о своих впечатлениях от нового хита Егора Крида и Тимати «Гучи». «Вот, какие раньше были песни? Мужчины пели, что готовы целовать песок, по которому ходила их любимая женщина. А теперь они поют, что подарки дарить не будут, называют женщин сучками, и это нормально. Девчонкам все нравится, они пищат от восторга, будто не понимая, насколько это унизительно», — заявила Ксения.

«Крид сравнил девушек с сумками. Ну, что тут скажешь? Девчонок же все устраивает, они в восторге, поэтому такие песни и появляются. Я же подобного просто не приемлю», — подчеркнула Бородина.

Телеведущая уверена, что хиты современных рэп-исполнителей далеки от романтики, но не все девушки это понимают. По мнению Ксении, самым главным в отношениях мужчины и женщины должно быть взаимоуважение.

Напомним, Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги воспитывают двухлетнюю дочь Теону, а также детей от предыдущих браков — десятилетнего Омара и восьмилетнюю Марусю. Многие интернет-пользователи уверены, что семья телеведущей является образцом для подражания. 24-летний Егор Крид — один из самых завидных холостяков на отечественной рэп-сцене. Блондин принимал участие в шестом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ, однако отношения с победительницей проекта так и не закончились свадьбой. Певец не афиширует личную жизнь, но подписчики его Instagram уверены, что он одинок.

Фото: instagram

Видео: Youtube/Тимати

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