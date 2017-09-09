Накануне, 14 сентября, состоялось открытие обновленного салона для мам и детей «Кенгуру».

Увидеть и оценить яркий дизайнерский интерьер, модные коллекции от европейских брендов, эксклюзивные коляски, игрушки и аксессуары в этот вечер пришли Олеся Судзиловская, Ксения Бородина, Дарья Мороз, Галина Юдашкина, Анна Банщикова, Елена Кулецкая, а также многие звездные мамы со своими детьми, среди которых были Мария Бутырская, Ирина Муромцева, Ольга Ломоносова, Екатерина Вуличенко и многие другие.