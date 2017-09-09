Ксения Бородина, Олеся Судзиловская и другие звездные мамы оценили обновленный дизайн салона «Кенгуру»
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Накануне, 14 сентября, состоялось открытие обновленного салона для мам и детей «Кенгуру».
Увидеть и оценить яркий дизайнерский интерьер, модные коллекции от европейских брендов, эксклюзивные коляски, игрушки и аксессуары в этот вечер пришли Олеся Судзиловская, Ксения Бородина, Дарья Мороз, Галина Юдашкина, Анна Банщикова, Елена Кулецкая, а также многие звездные мамы со своими детьми, среди которых были Мария Бутырская, Ирина Муромцева, Ольга Ломоносова, Екатерина Вуличенко и многие другие.
Гостей мероприятия развлекали герои сказки «Волшебник Изумрудного города», а также участники шоу «Голос. Дети». Кроме этого, всех ждали вкусные угощения от ресторана Monster Hills, дискотека и вручение подарков.
Фото: архивы пресс-службы