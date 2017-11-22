Телеведущая предложила одному из участников телестройки стать донором биоматериала для бывшей подруги.

Во время съемок очередного выпуска «Дома-2» Ксения Бородина поглумилась над своей коллегой и бывшей подругой Ольгой Бузовой. В студии телестройки обсуждали одного из участников, а именно Романа Гриценко. 22-летний участник «Дома-2» не оставляет надежд добиться расположения поющей телеведущей и завоевать ее сердце.

Приглашенный эксперт заявил, что у Романа должно быть хорошее потомство, на что немедленно отреагировала Ксения и предположила, что молодой человек может стать отцом детей Ольги, а именно выступить донором биоматериала.

Напомним, Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым в конце минувшего года. По слухам, именно отсутствие детей и привело пару к расставанию, однако Ольга неоднократно намекала на измену своего экс-супруга.

Фото: instagram