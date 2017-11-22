Ксения Бородина нашла отца для будущего ребенка Ольги Бузовой
Фото из Instagram Ксении Бородиной
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Телеведущая предложила одному из участников телестройки стать донором биоматериала для бывшей подруги.
Во время съемок очередного выпуска «Дома-2» Ксения Бородина поглумилась над своей коллегой и бывшей подругой Ольгой Бузовой. В студии телестройки обсуждали одного из участников, а именно Романа Гриценко. 22-летний участник «Дома-2» не оставляет надежд добиться расположения поющей телеведущей и завоевать ее сердце.
Приглашенный эксперт заявил, что у Романа должно быть хорошее потомство, на что немедленно отреагировала Ксения и предположила, что молодой человек может стать отцом детей Ольги, а именно выступить донором биоматериала.
Напомним, Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым в конце минувшего года. По слухам, именно отсутствие детей и привело пару к расставанию, однако Ольга неоднократно намекала на измену своего экс-супруга.