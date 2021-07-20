Ксения Бородина на фоне слухов о новом романе призналась, что замуж не собирается

Ксения Бородина еще не успела развестись, а ей уже нашли новую пару — по слухам, телеведущая встречается с одним из московских рестораторов. К таким выводам поклонники пришли, внимательно изучив социальные сети.

Сама Ксения, однако, придерживается другого мнения и замуж не собирается — наоборот, сейчас она чувствует себя очень свободной и хочет пожить для себя.