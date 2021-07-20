Ксения Бородина на фоне слухов о новом романе призналась, что замуж не собирается
Ксения Бородина еще не успела развестись, а ей уже нашли новую пару — по слухам, телеведущая встречается с одним из московских рестораторов. К таким выводам поклонники пришли, внимательно изучив социальные сети.
Сама Ксения, однако, придерживается другого мнения и замуж не собирается — наоборот, сейчас она чувствует себя очень свободной и хочет пожить для себя.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia
«Сейчас совсем нет мыслей в сторону построения семьи и рождения детей. Хочу насладиться свободой и общением с семьей, работой, новыми проектами. Я редко куда выходила, жила семьей. Мне хочется пожить для себя сейчас», — говорит она.
Звезда действительно проводила много времени с семьей и своими детьми.
Поклонники также очень интересуются, готова ли Ксения сохранить теплые отношения с бывшим мужем. И хотя она не ответила на этот вопрос однозначно, она выразила свою позицию по данному вопросу.
«Если человек был тварью по отношению к вам, то нет. Если хорошо расстались, то почему бы и нет».
Фото: Instagram Ксении Бородиной
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