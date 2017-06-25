Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают вторую годовщину свадьбы на жарком отдыхе в Турции
Неделю назад Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и детьми улетела на отдых в Турцию. Оттуда ведущая «Дома-2» делится яркими снимками, показывая, как проходит семейный отпуск.
Супруги принимают солнечные ванны, купаются, играют с наследниками, а также проводят веселые вечера с друзьями, зажигая под хиты Светланы Лободы и попивая красивые коктейли.
Роскошный отдых семьи скрасило еще одно важное событие. Сегодня Ксения и Курбан отмечают два года со дня свадьбы. Взаимными поздравлениями супруги обменялись в своих блогах, опубликовав трогательные фото и видео.
«2 года со дня нашей свадьбы. @zimamoscow люблю тебя», — нежно подписала ролик Бородина.
«2 года», — ответил муж ведущей, сопроводив послание смайликом в виде сердца.
«Такие красивые! ! Счастья вам!», «Ксюшенька , поздравляю ! Огромного счастья вашей семье !», «Мои поздравления!!! Желаю вам счастья и семейного благополучия!!», «Ксюша, Курбан от всего сердца, долгих, долгих и счастливых лет Вам семейной жизни», — присоединились к поздравлениям поклонники пары.
Фото: instagram.com