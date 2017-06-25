Ведущая «Дома-2» трогательно поздравила мужа с двухлетней годовщиной свадьбы

Неделю назад Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и детьми улетела на отдых в Турцию. Оттуда ведущая «Дома-2» делится яркими снимками, показывая, как проходит семейный отпуск.

Публикация от borodylia (@borodylia) Июл 2 2017 в 10:07 PDT

Публикация от borodylia (@borodylia) Июн 25 2017 в 7:52 PDT

Супруги принимают солнечные ванны, купаются, играют с наследниками, а также проводят веселые вечера с друзьями, зажигая под хиты Светланы Лободы и попивая красивые коктейли.

Публикация от borodylia (@borodylia) Июл 1 2017 в 12:58 PDT

Публикация от borodylia (@borodylia) Июл 1 2017 в 2:02 PDT

Роскошный отдых семьи скрасило еще одно важное событие. Сегодня Ксения и Курбан отмечают два года со дня свадьбы. Взаимными поздравлениями супруги обменялись в своих блогах, опубликовав трогательные фото и видео.

Публикация от borodylia (@borodylia) Июл 3 2017 в 12:08 PDT

«2 года со дня нашей свадьбы. @zimamoscow люблю тебя», — нежно подписала ролик Бородина.

Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow) Июл 3 2017 в 12:39 PDT