Ксения Алферова трогательно поздравила знаменитую маму с 71-летием, показав редкое семейное фото

В начале своего обращения к матери Ксения поблагодарила свою 100-летнюю бабушку за то, что она родила на свет такого прекрасного человека.

«Сегодня день, когда я говорю огромное спасибо Богу и моей бабуле за рождение моей мамы!» — написала актриса.

Наследница Ирины Алферовой отметила красоту и доброту своего близкого человека. Она уверена, что даже ее фотографии излучают свет и тепло, поэтому актрису многие годы так любят преданные зрители. «Моя мама — человек, который на сто процентов справляется со своим предназначением — делать мир вокруг себя светлее и лучше! Рожденная в начале весны, мама является ее олицетворением. Ее душа и она сама так же красива. И в ней очень много добра и любви, которыми мама всегда щедро делится с родными, близкими и всеми, кто встречается на ее пути. Поэтому ее так любят миллионы зрители, ведь нас не обманешь, мы чувствуем ложь. Даже изображения моей мамы питательны, глядя даже на ее фото, можно почувствовать, увидеть тот свет, которым лучатся ее глаза!» — добавила Ксения.

Артистка нежно называет маму «самой теплой на свете», а также отмечает и другие ее лучшие качества. «Человека с огромной буквы «Ч», самую теплую маму на свете, невероятно заботливую дочь, переживательную бабушку, нежную жену, красивую и сильную духом женщину — с днем рождения!»