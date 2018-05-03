Ксения Алферова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике

43-летняя Ксения Алферова неоднократно признавалась, что обожает путешествовать. Новым местом отдыха актриса выбрала Майами, куда отправилась несколько дней назад. В своем Instagram дочь знаменитой актрисы Ирины Алферовой делится впечатлениями от отдыха на берегу океана, а поклонники восхищаются ее стройностью. «Дольче вита в самом разгаре! ) чувствую себя героиней какого-нибудь фильма про красивую жизнь!!! Хотя, постоянно убеждаюсь, что если внутри гармонии нет, то никакие самые шикарные декорации не помогут!) (ветер, между прочим, сегодня такой сильный, что я чуть в воду не грохнулась, старательно позируя!))) Хочется через океан вам красоту послать, чтобы те, кто сегодня грустный и несчастны, улыбнулись!!!! Все будет хорошо!» — подписала Ксения фотографию в стильном черно-белом бикини.