Ксения Алферова показала фото с мужем Егором Бероевым: «Красивая и достойная пара»

Ксения Алферова поделилась в своем блоге фотографией со своим супругом, актером Егором Бероевым. Он стал гостем на последней в этому году встрече, рождественских посиделках, которые проводит Ксения.

«Спасибо всем зрителям за добрые слова и поддержку! Посиделки Рождественские получились тёплые и волшебные. Егор, @egorberoev Спасибо, что веришь мне и в меня», — написала Ксения. «Это такое счастье создавать и знать, что это нужно и востребовано! Спасибо всем ещё раз».

Подписчики тоже выразили благодарность Ксении, а также сделали множество комплиментов ей и ее супругу:

«Какое хорошее дело вы делаете! Редкое по своей чистоте помыслов и соответствию внешнего и внутреннего! Я смотрю посиделки и всегда всё захватывает меня от начала до конца. Всё прекрасно! Спасибо от очарованного зрителя!», «Как хорошо, что среди артистов есть такие, которые не влюбляются и не женятся каждые полгода!», «Очень красивая и достойная пара, приятно на вас смотреть и есть чему учиться», «На вас приятно смотреть, вы искренние, душевные, порядочные люди, что в нынешнее время - редкость. Желаю вам здоровья, счастья!!», «Глоток чистого воздуха», «Как мы Вас любим!!! Вы уютные, красивые, культурные Люди!!».