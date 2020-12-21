Ксения Алферова блеснула в необычном черном платье: «Наряд согласовываю с мужем»

Ксения Алферова, которая часто появляется в Instagram в естественных образах, без макияжа и часто на прогулках с мужем, в последнее время стала радовать своих подписчиков очень элегантными и женственными образами.

На фотографии под Новым постом Ксения появилась в необычном черном мини-платье. Наряд необычного кроя — платье на одно плечо, рукав широкий и объемный.

В подписи под фотографией актриса обсуждает о том, как можно для женщины выглядеть великолепно всегда, а не только на выход, и особенно — для любимого мужчины. На свои рождественские посиделки Ксения пообещала явиться с супругом, актером Егором Бероевым.

«У меня есть хорошая знакомая, которая говорит, что терпеть не может фразу: «платье на каждый день», обычно так называют что-то невзрачное, обычное, скучное! Я с ней согласна, почему каждый день не праздник, почему для любимого мужчины халат, а на выход, для других, что-то нарядное и исключительное? Завтра мои Рождественские Посиделки и мы будем там вместе с моим мужем @egorberoev . Поэтому платье для этого важного случая согласовываю с ним, хочу обязательно и ему нравится!))», — рассказывает Ксения.

Поклонники буквально влюбились в необычный наряд и порадовались, что на посиделках актриса будет вместе с мужем:

«Очень эффектное фото», «Красавица наша, радость Вы наша и прекрасная наша Ксения!», «Лучик света в это тяжёлое время. Спасибо Вам за оптимизм», «Платье огонь, и фигура шикарная».