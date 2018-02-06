«Крышесносно»: поклонники в восторге от фото Насти Каменских в нижнем белье
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30-летняя Настя Каменских продолжает выкладывать в свой Instagram очень горячие снимки.
Певица Настя Каменских предпочитает хранить интригу по поводу своей личной жизни, а что касается откровенных фотосессий — тут звезда не дает поклонникам никакого простора для воображения.
На днях она опубликовала еще один свежий и очень горячий снимок. Исполнительница позирует боком к камере, из-за чего создается эффект отсутствия нижнего белья.
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
Впрочем, этот момент совершенно не смутил фолловеров Насти: они осыпали девушку комплиментами и сравнили с зарубежными звездами такого же типа фигуры Ким Кардашьян и Ники Минаж. «Крышесносно!», «Очень секси», «А-ля Ники Минаж». А вам как кажется, похожа ли Каменских на этих знаменитостей?
Фото: Instagram