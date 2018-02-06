30-летняя Настя Каменских продолжает выкладывать в свой Instagram очень горячие снимки.

Певица Настя Каменских предпочитает хранить интригу по поводу своей личной жизни, а что касается откровенных фотосессий — тут звезда не дает поклонникам никакого простора для воображения.

На днях она опубликовала еще один свежий и очень горячий снимок. Исполнительница позирует боком к камере, из-за чего создается эффект отсутствия нижнего белья.