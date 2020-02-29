Кружево, разрез до бедра: 50-летняя Рене Зеллвегер в прозрачном платье стала звездой благотворительного вечера

Рене Зеллвегер, братья Джонас, Ники и Пэрис Хилтон, Том Форд и другие знаменитости стали гостями на благотворительном гала-концерте женского Фонда исследования рака, который прошел в Беверли-Хиллз.

Обладательница «Оскара» — 50-летняя Рене Зеллвегер на фотоколе блистала в черном кружевном прозрачном платье от Gucci. Разрезы до бедра подчеркнул ее стройные ноги. Довершили образ черные лодочки, едва заметный макияж и волосы, собранные в низкий хвост.