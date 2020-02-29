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Кружево, разрез до бедра: 50-летняя Рене Зеллвегер в прозрачном платье стала звездой благотворительного вечера

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рене Зеллвегер

Фото: EAST NEWS

Звезда фильма «Джуди» стала гостьей на мероприятии, организованном Фондом изучения рака.

Рене Зеллвегер, братья Джонас, Ники и Пэрис Хилтон, Том Форд и другие знаменитости стали гостями на благотворительном гала-концерте женского Фонда исследования рака, который прошел в Беверли-Хиллз.

Обладательница «Оскара» — 50-летняя Рене Зеллвегер на фотоколе блистала в черном кружевном прозрачном платье от Gucci. Разрезы до бедра подчеркнул ее стройные ноги. Довершили образ черные лодочки, едва заметный макияж и волосы, собранные в низкий хвост.

Рене Зеллвегер

Фото: EAST NEWS

Супруга еще одного оскароносного актера Мэтью МакКонахи — знойная красавица Камила Алвес появилась на публике в сверкающем платье цвета спелой вишни с глубоким декольте.

Камилла Алвес МакКонахи

Фото: EAST NEWS

Сестры Ники и Пэрис Хилтон позировали и в обнимку, и по отдельности. Пэрис для вечера выбрала переливающееся мини-платье цвета слоновой кости, а Ники надела короткое платье с открытым верхом и цветочным принтом.

Ники и Пэрис Хилтон

Фото: EAST NEWS

На благотворительном вечере рене Зеллвегер получила награду за мужество в благотворительной деятельности, которую она ведет в течение всей своей актерской карьеры. Рене проводила сбор денег в поддержку фонда своей подруги Нэнси Райдер, которая боролась с раком груди.

Фото: East News

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