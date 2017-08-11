Кружевные панталоны и серебристый лиф: похудевшая Ким Кардашьян похвасталась роскошными формами
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Ким Кардашьян заметно похудела и похорошела
Любительнице обтягивающих платье, топов и мини-юбок Ким Кардашьян, казалось бы, уже нечем удивить поклонников. Но ей это удалось. В своем блоге звезда реалити-шоу опубликовала новое фото, которое буквально взбудоражило ее поклонников.
На снимке Ким предстала в белом боди с экстремальным декольте и серебристом лифе, из которого рвался наружу ее пышный бюст. Но больше всего внимания фанатов привлекли кружевные панталоны, украшающие стройные ноги Кардашьян.
Стоит отметить, что звезда заметно похудела. А все благодаря активным занятием спортом и правильному питанию. После вторых родов она «взялась за себя», села на строгую диету и начала изнурять себя интенсивными физическими нагрузками.
Фото: globallookpress.com, instagram.com