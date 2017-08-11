Ким Кардашьян заметно похудела и похорошела

Любительнице обтягивающих платье, топов и мини-юбок Ким Кардашьян, казалось бы, уже нечем удивить поклонников. Но ей это удалось. В своем блоге звезда реалити-шоу опубликовала новое фото, которое буквально взбудоражило ее поклонников.

На снимке Ким предстала в белом боди с экстремальным декольте и серебристом лифе, из которого рвался наружу ее пышный бюст. Но больше всего внимания фанатов привлекли кружевные панталоны, украшающие стройные ноги Кардашьян.