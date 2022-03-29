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Кружевная свадьба: Дмитрий и Полина Дибровы отметили 13-ую годовщину

28 марта популярный телеведущий и его молодая жена отмечали семейный праздник. Ровно 13 лет назад они связали себя узами брака. Победительница конкурса красоты рассказала подробности в личном блоге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий и Полина Дибровы

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Дмитрий и Полина Дибровы женаты уже 13 лет. «28.03.2009 мы с Дмитрием расписались в Грибоедовском Загсе Москвы. Как будто вчера», — написала супруга телезвезды. Напомним, что на момент свадьбы девушке было всего 19 лет, а Дмитрию — 49. Разница в возрасте не смущает влюбленных, они давно научились не обращать внимание на едкие комментарии в свой адрес. Полина и Дмитрий вместе воспитывают троих детей.

В своем Telegram-канале Диброва рассказала, как они с супругом провели праздничный день. Дмитрий, Полина и их близкие друзья собрались на званый обед. К звездам приехал шеф-повар, который обслужил их по высшему разряду.

Гости Дибровых, разумеется, пришли на торжество не с пустыми руками. Они преподнесли семейной паре шикарный подарок. Друзья звездной четы подарили влюбленным 13 корзин со свежими цветами. В них было более 4 тысяч роз: по числу дней в браке. Полина подчеркнула, что осталась довольна праздником и чувствует себя счастливой.

Фото и видео: Global Look Press, соцсети

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