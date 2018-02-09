Кружева и мех: 59-летняя Шэрон Стоун разделась для обложки глянцевого журнала
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Знаменитая голливудская актриса сфотографировалась полуобнаженной для Vanity Fair.
В свои 59 лет Шэрон Стоун так же хороша, как и во время съемок «Основного инстинкта». Актриса с удовольствием носит провокационные наряды и принимает участие в откровенных фотосессиях. Съемка для мартовской обложки итальянской версии Vanity Fair стала именно такой, а некоторое время назад в Сети появились первые кадры оттуда.
Голливудская красотка позирует в черном кружевном белье, набросив на плечи модную «лохматую» шубу. Дерзко растрепанные волосы и кружевные босоножки на высоких шпильках идеально дополнили образ.
Шэрон Стоун ведет здоровый образ жизни, не курит, не употребляет алкоголь. Вместо кофе актриса пьет травяные чаи. Самое главное, по признанию звезды, «выглядеть приветливо, грациозно и мило, а этого никак нельзя достичь с помощью косметики». «Я не стараюсь выглядеть лучше всех в мире. В один прекрасный момент каждый начинает спрашивать себя: "Что на самом деле сексуально?" Это не только высокая грудь. Сексуально — жить настоящим, веселиться и любить себя, чтобы любить того, кто рядом», — цитировали правила жизни Шэрон Стоун СМИ.
Фото: instagram