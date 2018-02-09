Знаменитая голливудская актриса сфотографировалась полуобнаженной для Vanity Fair.

В свои 59 лет Шэрон Стоун так же хороша, как и во время съемок «Основного инстинкта». Актриса с удовольствием носит провокационные наряды и принимает участие в откровенных фотосессиях. Съемка для мартовской обложки итальянской версии Vanity Fair стала именно такой, а некоторое время назад в Сети появились первые кадры оттуда.

Шэрон Стоун ведет здоровый образ жизни, не курит, не употребляет алкоголь. Вместо кофе актриса пьет травяные чаи. Самое главное, по признанию звезды, «выглядеть приветливо, грациозно и мило, а этого никак нельзя достичь с помощью косметики». «Я не стараюсь выглядеть лучше всех в мире. В один прекрасный момент каждый начинает спрашивать себя: "Что на самом деле сексуально?" Это не только высокая грудь. Сексуально — жить настоящим, веселиться и любить себя, чтобы любить того, кто рядом», — цитировали правила жизни Шэрон Стоун СМИ.