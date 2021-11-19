Крутой оказался втянут в судебное разбирательство между Гагариной и Кормухиной

Певицы участвуют в судебном разбирательстве, которое позволит определить, кому же из них все-таки принадлежат права на кавер «Кукушки». Как уверяет Ольга, она спела ее задолго до того момента, когда Гагарина выпустила сольный трек, и обвиняет певицу в том, что та полностью скопировала ее исполнение. С момента начала судебного процесса состоялись уже шесть заседаний, на последнем из них было предложено провести экспертизу, которая поможет выяснить, кто все-таки прав в данном конфликте. Примечательно, что ответчики предложили на этом этапе привлечь к делу Игоря Крутого.

«На 18 ноября была назначена экспертиза, которую мы так ждали. Готовность ее провести выразили Федеральный центр экспертиз при Минюсте и консерватория имени Чайковского — по запросам с нашей стороны. Со стороны ответчика была предложена кандидатура Игоря Крутого, он также войдет в комиссию. Можно предположить, почему все эти два года ответчики так рьяно противодействовали данному шагу. Версия Гагариной, действительно, абсолютно идентична песне Ольги, случайных совпадений тут быть не может. Результат экспертизы окончательно уничтожит репутацию Полины», — убеждена она.