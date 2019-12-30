«Круто зажигаете»: в Сети обсуждают энергичные танцы Оксаны Федоровой с детьми

«Скоро Новый год — время воссоединения всей семьи и, конечно же, время подарков», — подписала Оксана ролик.

Оксана Федорова редко показывает детей открыто: в своем микроблоге она редко публикует посты с детьми, а если и показывает их, то со спины или издалека.

«Круто зажигаете», «Крутой мальчик», «Волшебного вам Нового года», «Какие классные», — отметили подписчики модели и телеведущей.

Сына и дочь Оксана Федорова родила в браке с бывшим офицером ФСБ Андреем Бородиным, за которого тайно вышла замуж в 2011 году.