«Круто зажигаете»: в Сети обсуждают энергичные танцы Оксаны Федоровой с детьми
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Фото: Instagram
В преддверии новогодних праздников модель, актриса, телеведущая и певица Оксана Федорова опубликовала в Instagram видео с зажигательными танцами с 7-летним сыном Федором и 6-летней дочерью Лизой.
«Скоро Новый год — время воссоединения всей семьи и, конечно же, время подарков», — подписала Оксана ролик.
Оксана Федорова редко показывает детей открыто: в своем микроблоге она редко публикует посты с детьми, а если и показывает их, то со спины или издалека.
«Круто зажигаете», «Крутой мальчик», «Волшебного вам Нового года», «Какие классные», — отметили подписчики модели и телеведущей.
Сына и дочь Оксана Федорова родила в браке с бывшим офицером ФСБ Андреем Бородиным, за которого тайно вышла замуж в 2011 году.
Фото и видео: Instagram
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