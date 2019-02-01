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«Крутая девчонка»: дочь Юлии Барановской показала зажигательный танец под новый хит Егора Крида

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я выбрал вместо рекламы.
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Яна Аршавина

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Телеведущая опубликовала яркий видеоролик с танцем своей 10-летней дочки Яны.

Недавно Егор Крид объявил челлендж для поклонников — станцевать свой танец под его композицию «Крутой». Участие в своеобразном соревновании приняла и единственная дочка Юлии Барановской Яна Аршавина. Видео с танцем наследницы телеведущая опубликовала в своем микроблоге, попросив фолловеров поддержать девочку.

У Яны действительно получился отличный танец — современный, зажигательный и ритмичный. «Крутая малышка», «Яна потрясающе двигается, просто супер», «Янаааа!!! да ты самая лучшая!!!! вперед и только вперед!!! у тебя все получится!!!», «Крутая девчонка, крутой танец! Победы, Яночка!», «Юля молодец! Одна выростила красивых, воспитаных и талантливых деток! Думаю что когда они еще подростут и выберут свой путь в жизни, ими можно будет гордиться, они будут достойны уважения!» — пишут в комментариях интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно бывший гражданский супруг Юлии Андрей Аршавин наконец встретился с детьми от нее, однако неизвестно, присутствовала ли при этом Яна — футболист показал лишь снимок со старшим сыном Артемом. Он расстался с Барановской в 2012 году, когда девочке было всего 4 года, а мама была беременна третьим ребенком, сыном Арсением.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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