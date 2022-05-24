Крупно влипла: Яна Рудковская стала жертвой мошенников

Несмотря на то, что Яна Рудковская давно руководит многочисленными проектами и с деньгами обращается достаточно осторожно, даже она не могла предположить, в какую историю попадет.

47-летняя супруга Евгения Плющенко договорилась о проведении неких строительных работ в академии с одним из жителей Краснодара. Мужчина выглядел вполне благонадежно, втерся в доверие к Рудковской, предоставил смету и заполучил на все про все около 31 миллиона рублей наличными. По его словам, из-за нестабильной ситуации в мире и возможных сбоях в поставках материалах или работе банка, лучше было передать купюры прямо ему. Что, собственно, продюсер и сделала.

Обозначенное время прошло, но ни мужчину, ни материалов, ни денег Рудковская больше не увидела. Жена Евгения Плющенко попыталась найти какие-то концы, но в итоге обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере.

«Хочу предостеречь всех от передачи наличных денег залетным строителям. Они воспользовались ситуацией, выманили средства на строительство. Я написала заявление в полицию по факту мошенничества в особо крупном размере. Идет разбирательство», — поделилась в своем Telegram-канале Рудковская.

Кроме того, буквально накануне она также влетела на крупную сумму денег. Другая строительная компания кинула продюсера на 99 миллионов рублей, не предоставив в оговоренный срок необходимый объем металлоконструкции. Видимо, это дело Рудковская также не оставит без внимания и через суд будет возвращать свои средства.