«Круче Волочковой»: Нонна Гришаева восхитила фанатов фотографией на яхте
Фото: Instagram Нонны Гришаевой
«Иду на взлет)) #мояодесса #ялюблюморе», - написала она.
«Классное фото», «Нонна Валентиновна, вы просто модель», «Девочка девочка», «Как статуэтка», «Красотка Нонна», «Вы восхитительны, Нонна Валентиновна», «Богиня», «Очень хорошее фото», «Как статуэтка», «Ножки!!! Пушка», «Вот это ноги», - комментируют поклонники.
Многие вспомнили подобные снимки в блоге скандально известной балерины Анастасии Волочковой:
«А вы шалунья», «Почти как Волочкова. Но Грация и изящество», «Круче Волочковой», «Хорошо, что не шпагат», «Ох, ничего себе ногииииии», «Великолепная», - обсуждают они.
Фото и видео: Instagram/@grishaevanonna/@volochkova_art
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