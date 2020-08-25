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«Круче Волочковой»: Нонна Гришаева восхитила фанатов фотографией на яхте

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Нонна Гришаева на отдыхе

Фото: Instagram Нонны Гришаевой

49-летняя актриса Нонна Гришаева поделилась стильным кадром.

«Иду на взлет)) #мояодесса #ялюблюморе», - написала она.

«Классное фото», «Нонна Валентиновна, вы просто модель», «Девочка девочка», «Как статуэтка», «Красотка Нонна», «Вы восхитительны, Нонна Валентиновна», «Богиня», «Очень хорошее фото», «Как статуэтка», «Ножки!!! Пушка», «Вот это ноги», - комментируют поклонники.

Многие вспомнили подобные снимки в блоге скандально известной балерины Анастасии Волочковой:

«А вы шалунья», «Почти как Волочкова. Но Грация и изящество», «Круче Волочковой», «Хорошо, что не шпагат», «Ох, ничего себе ногииииии», «Великолепная», - обсуждают они.

Фото и видео: Instagram/@grishaevanonna/@volochkova_art

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