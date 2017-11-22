Солистка группы SEREBRO продолжает радовать поклонников провокационными фотографиями.

На этот раз Ольга Серябкина позировала в красной ванной. Тренч на певице эффектно спущен с плеч и обнажает ее грудь и бюсгальтер. Ярко-желткая латексная мини-юбка и кроваво-аллая помада еще больше будоражат воображение. «Красный — мой любимый цвет. А у вас какой?» — скромно подпсисала Ольга фото, как будто на нем изображена кастрюлька или мягкая игрушка.