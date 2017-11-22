Кроваво-красная ванная и роскошный бюст: Ольга Серябкина снова дразнит откровенными снимками
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Солистка группы SEREBRO продолжает радовать поклонников провокационными фотографиями.
На этот раз Ольга Серябкина позировала в красной ванной. Тренч на певице эффектно спущен с плеч и обнажает ее грудь и бюсгальтер. Ярко-желткая латексная мини-юбка и кроваво-аллая помада еще больше будоражат воображение. «Красный — мой любимый цвет. А у вас какой?» — скромно подпсисала Ольга фото, как будто на нем изображена кастрюлька или мягкая игрушка.
Как ни странно, многие подписчики действительно начали называть свои любимые цвета. Но нашлись и те, которые не стали стесняться: «Сексуальный цвет и сексуальная Оля», «О, да», «Уфффф», «Красный цвет смелости, вызова, самостоятельности ))самостоятельная девчонка», «Какая она секси», «Вау», «Горячая».
Фото: instagram