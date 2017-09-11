Кроуфорд, Кэмпбелл и другие супермодели 90-х собрались вместе и сразили идеальными фигурами в золотых платьях
Карла Бруни, Клаудиа Шиффер, Донателла Версаче, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хелена Кристенсен
1/10
Накануне, 22 сентября, в рамках Недели моды в Милане состоялся показ весенне-летней коллекции модного дома Versace.
Шоу получилось поистине грандиозным. Донателла Версаче собрала на подиуме не только популярных моделей, таких как Кайя Гербер, сестры Хадид, Кендалл Дженнер, но и легендарных супермоделей 90-х.
В финале своего показа дизайнер появилась в компании Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Клаудии Шиффер и Карлы Бруни. Пять супермоделей вышли на подиум в блестящих золотых платьях с глубокими декольте и смелыми разрезами, сразив всех присутствующих бесконечными ногами, тонкими талиями и неувядающей красотой.
После того, как красотки прошлись по подиуму, они показали настоящий мастер-класс по позированию, представ всем составом перед многочисленными фотографами.