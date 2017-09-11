Накануне, 22 сентября, в рамках Недели моды в Милане состоялся показ весенне-летней коллекции модного дома Versace.

Шоу получилось поистине грандиозным. Донателла Версаче собрала на подиуме не только популярных моделей, таких как Кайя Гербер, сестры Хадид, Кендалл Дженнер, но и легендарных супермоделей 90-х.

В финале своего показа дизайнер появилась в компании Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Клаудии Шиффер и Карлы Бруни. Пять супермоделей вышли на подиум в блестящих золотых платьях с глубокими декольте и смелыми разрезами, сразив всех присутствующих бесконечными ногами, тонкими талиями и неувядающей красотой.

После того, как красотки прошлись по подиуму, они показали настоящий мастер-класс по позированию, представ всем составом перед многочисленными фотографами.