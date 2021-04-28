Кроссовки Канье Уэста купили за рекордные 1 800 000 долларов

Пока Ким после развода устраивает личную жизнь и нашла себе нового возлюбленного (звезду заметили на прогулке с новым мужчиной), Канье Уэст занялся своим капиталом и очень выгодно продать свои кроссовки.

Пару Nike Air Yeezy 1, в которой рэпер выступал на сцене музыкальной премии «Грэмми» в 2008 году, он продал за 1800 000 долларов. Об этом сообщает аукционный дом Sotheby’s, совершивший эту сделку. Предыдущий рекорд принадлежал паре Майкла Джордана, которую купили

Кроссовки, которые известны как Grammy Worn, приобрела компания Rares, которая занимается перепродажей коллекционной и известной обуви.

История пары на этом не закончена – Rares предложили клиентам приобрести долю, и цена кроссовок в дальнейшем будет расти.

Доход от продажи обуви является одним из основных для рэпера, помимо музыки и концертов.