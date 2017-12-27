Кристина Асмус поделилась видео из детского магазина.

До Нового года остались считаные дни, однако многие до сих пор не смогли купить подарки детям. Например, Настя, 3-летняя дочка Кристины Асмус и Гарика Харламова, попросила у Деда Мороза популярную куклу-пупса, однако звездные родители не могут ее найти в магазине. Сложностями поиска новогоднего подарка для Насти актриса поделилась в Instagram.

Подписчики пожелали паре найти желанного пупса и посоветовали магазины, где есть нужная кукла: «Приезжайте в Казань», «В Перми полно, никто не покупает 😅 отправить вам?», «В интернет-магазинах полно)😉», «В Люберцах есть) приезжайте!», «Неужели нет в Детском Мире? Ищите, Гарик, новогоднее чудо должно произойти❤ удачи вам. И с наступающим🎁🎊», «У нас в Беларуси их завались!» Стоит отметить, что Кристина ответила подписчикам, что кукла в итоге нашлась в интернет-магазине.

А вы уже всем приготовили подарки?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram