Никаких нежностей: звезды, которых постоянно критикуют за поцелуи с детьми
Фото: Instagram/@tatianatotmyanina
Актриса воспитывает двух дочерей, Арианну и Марию, и старается им объяснять правила поведения в семьи и обществе. 34-летняя звезда стала гостьей шоу Агаты Муцениеце о материнстве. Хилькевич рассказала, почему детей нельзя целовать в губы. Анна запрещает делать это дома.
«Губы - эрогенная зона. Не нужно в ребенке взращивать это тогда, когда он еще не готов, стимулировать зоны», - подчеркнула она. Она привела в пример пятилетнюю дочь, которая иногда пытается поцеловать отца или мать в губы, но те не разрешают. «Попу, гениталии после трех лет трогать нельзя. Ребенок должен подмываться сам. Излишняя стимуляция эрогенных зон запрещена. Не нужно этого делать», - считает блондинка.
Как уточнила звезда в интервью для YouTube-проекта МамBook, есть разные исследования психологов, которые выступают против такой нежности. Хилькевич считает, что привыкнув к подобным поцелуям дома, ребенок будет думать, что целоваться с любым человеком – нормально. «А сейчас у многих девочек нет чувства собственного достоинства. Для них отдать свое тело или губы - нормально. Мы же видим, что происходит в обществе», - пришла она к выводу.
Фото: Instagram/@davidbeckham
Несмотря на то, что отрицательное влияние поцелуев на психику детей не доказано, звезд нередко осуждают за подобное поведение. Особенно популярны такие ласки у зарубежных звезд. Несколько раз под критику за поцелуи с ребенком попадал известный футболист Дэвид Бекхэм. Недавно семейными кадрами поделилась Виктория Бекхэм. На снимке отец и девятилетняя дочь Харпер собирали капусту, салат и другие овощи и позировали для фотографии с осенними венками. На одном из снимков отец поцеловал наследницу, что вызвало широкий общественный резонанс.
Подобный случай ранее произошел в 2017 году, и футболист был вынужден объяснить свой поступок. По его словам, он «привязан к своей семье», поэтому не считает неправильным так проявлять свою любовь. Спортсмен добавил, что целует в губы всех своих детей, кроме старшего сына Бруклина. К слову, Виктория и сама часто целует детей в губы, чем вызывает недоумение людей.
В марте 2021 года голливудского актера Брюса Уиллиса отругали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью Мэйбл. Фанаты возмутились в комментариях под видео, которое опубликовала супруга артиста Эмма Хеминг. На кадрах звезда «Крепкого орешка» был со своей женой и их двумя наследницами: восьмилетней Мэйбл и шестилетней Эвелин. 65-летний актер смутил некоторых фанатов после того, как поцеловал в губы старшую дочь. Некоторые пользователи сочли видео тревожным, а поведение артиста странным и опасным.
Фото: Instagram/@tatianatotmyanina
Негодование общественности вызвал и поцелуй фигуриста Алексея Ягудина с дочерью Мишель. Звезда прогулялся с женой Татьяной Тотьмяниной и младшей дочерью по улицам вечерней Москвы. Супруга запечатлела, как спортсмен чмокнул дочь в губы. В комментариях развернулся спор, где одни принялись обвинять отца, другие - защищать его.
Фото: Instagram/@hilaryduff
Однако «грешат» таким поведением и матери. К примеру, актриса Хиллари Дафф опубликовала в Сети фотографию с сыном Лукой Крузом. На снимке она целует ребенка, который сидит у нее на коленях. Звезда поспешила дать отпор всем хейтерам. «Для всех, кто комментирует поцелуй в губы с моим сыном и называет это недопустимым: быстро отпишитесь от меня с вашим извращенным умом и суждениями»,- посоветовала она.
Фигуристка Татьяна Навка тоже оказалась в списке «странных» родителей, целующих малышей в губы. Трогательный снимок вызвал шквал комментариев, где звезде российского спорта посоветовали не проявлять свою любовь таким образом.
Фото: Instagram/@tatianatotmyanina, Instagram/@tatiana_navka, Instagram/@hilaryduff, Instagram/@davidbeckham, Instagram/@emmahemingwillis, Instagram/@annakhilkevich
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