Никаких нежностей: звезды, которых постоянно критикуют за поцелуи с детьми

Актриса воспитывает двух дочерей, Арианну и Марию, и старается им объяснять правила поведения в семьи и обществе. 34-летняя звезда стала гостьей шоу Агаты Муцениеце о материнстве. Хилькевич рассказала, почему детей нельзя целовать в губы. Анна запрещает делать это дома.

«Губы - эрогенная зона. Не нужно в ребенке взращивать это тогда, когда он еще не готов, стимулировать зоны», - подчеркнула она. Она привела в пример пятилетнюю дочь, которая иногда пытается поцеловать отца или мать в губы, но те не разрешают. «Попу, гениталии после трех лет трогать нельзя. Ребенок должен подмываться сам. Излишняя стимуляция эрогенных зон запрещена. Не нужно этого делать», - считает блондинка.

Как уточнила звезда в интервью для YouTube-проекта МамBook, есть разные исследования психологов, которые выступают против такой нежности. Хилькевич считает, что привыкнув к подобным поцелуям дома, ребенок будет думать, что целоваться с любым человеком – нормально. «А сейчас у многих девочек нет чувства собственного достоинства. Для них отдать свое тело или губы - нормально. Мы же видим, что происходит в обществе», - пришла она к выводу.