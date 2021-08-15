Критик Соседов не верит в семейное счастье Пугачевой: «Вижу несчастную женщину»
Музыкальный критик Сергей Соседов красноречиво и провокационно оценил место Аллы Пугачевой в современной культуре. В интервью WomanHit, он заявил, что как артистки Примадонны больше не существует, но есть женщина с таким именем и фамилией.
«Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева... Надо вовремя уходить. Клавдия Шульженко не позволяла выходить себе не в голосе, или с плохим материалом. И она дала может быть, свой лучший концерт в Колонном зале на 70-летие в 1976 году. И вот два концерта двух певиц, — Пугачева тоже в 70 лет дала концерт в 2019 году. Посмотрите оба концерта — все есть в интернете, сравните», — высказался Сергей Соседов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Критик отметил, что не понимает тенденцию состоявшихся звезд публично делиться подробностями личной жизни. Соседов добавил, что жалеет людей, которые следят за новостями в соцсетях знаменитостей, но не исключил их права пожалеть его. Также он заявил, что, на его взгляд, Алла Борисовна не выглядит счастливой на снимках и видео на странице Галкина или своей.
Не вижу ее счастливой! А мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву — я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную… Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается,
— добавил Соседов.
Кроме того критик предположил, что к отсутствию новых хитов и Пугачеву, и звезд ее поколения могла подвести размеренная, обеспеченная жизнь. Сергей Соседов выразил уверенность, что крупные, заметные произведения рождались у авторов только в переломные времена.
Фото и видео: Instagram; Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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