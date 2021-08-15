Критик Соседов не верит в семейное счастье Пугачевой: «Вижу несчастную женщину»

Музыкальный критик Сергей Соседов красноречиво и провокационно оценил место Аллы Пугачевой в современной культуре. В интервью WomanHit, он заявил, что как артистки Примадонны больше не существует, но есть женщина с таким именем и фамилией.

«Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева... Надо вовремя уходить. Клавдия Шульженко не позволяла выходить себе не в голосе, или с плохим материалом. И она дала может быть, свой лучший концерт в Колонном зале на 70-летие в 1976 году. И вот два концерта двух певиц, — Пугачева тоже в 70 лет дала концерт в 2019 году. Посмотрите оба концерта — все есть в интернете, сравните», — высказался Сергей Соседов.