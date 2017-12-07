Скандально известная блогер объяснила кардинальную смену имиджа популярной актрисы.

Отношения Кристины Асмус и Гарика Харламова, наверное, никого не оставляют равнодушными. Пока одни восторгаются редкими совместными фотографиями в блогах звезд телеканала ТНТ, другие предполагают грядущий разрыв пары. Так, скандально известная блогер Лена Миро, проанализировав одну из последних фотосессий Кристины Асмус, пришла к неутешительному выводу. «Что же произошло с блондинкой Кристиной? Почему из белесой моли она попыталась переделать себя в роковую брюнетку, превратившись в потрепанную жизнью ворону? Гарик, ты хоть и толстый, но должен знать это. Если женщина меняет прическу, она хочет перемен в личной жизни», — сообщила она в своем блоге.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Дек 7 2017 в 5:41 PST

Блогер уверена, что за кардинальной сменой имиджа, определенно, стоит другой мужчина: «Да, дорогие, это наша страшная тайна, которую вы сами по глупости выдаете всем окружающим. Ваши тупые мужья списывают смену имиджа на ПМС, но, как не зря говорят, муж всегда узнает об измене последним».

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Дек 7 2017 в 12:33 PST