Кристину Асмус уличили в изменах Гарику Харламову
Отношения Кристины Асмус и Гарика Харламова, наверное, никого не оставляют равнодушными. Пока одни восторгаются редкими совместными фотографиями в блогах звезд телеканала ТНТ, другие предполагают грядущий разрыв пары.
Так, скандально известная блогер Лена Миро, проанализировав одну из последних фотосессий Кристины Асмус, пришла к неутешительному выводу. «Что же произошло с блондинкой Кристиной? Почему из белесой моли она попыталась переделать себя в роковую брюнетку, превратившись в потрепанную жизнью ворону? Гарик, ты хоть и толстый, но должен знать это. Если женщина меняет прическу, она хочет перемен в личной жизни», — сообщила она в своем блоге.
Блогер уверена, что за кардинальной сменой имиджа, определенно, стоит другой мужчина: «Да, дорогие, это наша страшная тайна, которую вы сами по глупости выдаете всем окружающим. Ваши тупые мужья списывают смену имиджа на ПМС, но, как не зря говорят, муж всегда узнает об измене последним».
Стоит отметить, что Лена Миро стала известна благодаря частой критике звезд посредством ЖЖ. Так, некоторое время назад она предположила, что причиной развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стали измены не футболиста, а телеведущей. По мнению Миро, благодаря богатому любовнику Ольга приобрела бешеную популярность и стала медийной персоной.
Фото: instagram