Кристина Орбакайте вслед за матерью покинула страну: друг певицы рассекретил ее местонахождение
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Певец Авраам Руссо заявил, что Кристина Орбакайте вслед за Пугачевой покинула Россию. По его словам, артистка находится в Америке. Музыкант подчеркнул, что в последнее время не общается с певицей. «Кристина в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты. Мне по барабану, что они думают. Я могу только молиться. Моя мама тоже в Москве, ей за 90, больше нее за нас никто не молится», — цитирует Руссо «Комсомольская правда».
Вокалист не одобряет поведение звезд, уехавших из России. Авраам Руссо поделился, что не верит в то, что у многих были запланированы отпуска или оздоровительные процедуры. Сам певец, к слову, имеет двойное гражданство — российское и американское. Он вернулся в Россию недавно, но скоро будет вынужден улететь в Америку на операцию.
Фото: Global Look Press