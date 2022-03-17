Кристина Орбакайте вслед за матерью покинула страну: друг певицы рассекретил ее местонахождение

Певец Авраам Руссо заявил, что Кристина Орбакайте вслед за Пугачевой покинула Россию. По его словам, артистка находится в Америке. Музыкант подчеркнул, что в последнее время не общается с певицей. «Кристина в Америке. Но я с ней не разговаривал в эти дни. Я ни с кем не хочу обсуждать эти моменты. Мне по барабану, что они думают. Я могу только молиться. Моя мама тоже в Москве, ей за 90, больше нее за нас никто не молится», — цитирует Руссо «Комсомольская правда».