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Кристина Орбакайте в компании детей от разных браков прогулялась по музею

Певица решила с пользой провести предпоследние выходные лета. Компанию Кристине Орбакайте составили ее сын от отношений с Русланом Байсаровым Дени и дочь от супруга Михаила Земцова Клавдия. Также артистка поделилась свежими кадрами с подросшей наследницей: 9-летняя Клавдия вместе со звездной мамой посмотрела фейерверк над столицей. Кадры семейного вечера Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в соцсети.
Кристина Орбакайте в компании детей от разных браков прогулялась по музею

Проживающий в Лондоне младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров прилетел в Москву, чтобы встретиться с мамой и сводной сестрой. 50-летняя певица организовала своим детям культурный досуг: вместе с Дени и 9-летней Клавдией Кристина отправилась в предпоследние выходные лета в музей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте с сыном Дени Байсаровым и дочерью Кладией Земцовой

Фото: Instagram

Кристина Орбакайте также показала подросшую дочь в отдельном ролике: вместе с мамой та наблюдала за фейерверком в небе над Москвой.

Отметим, что сама Кристина Орбакайте живет в США вместе с супругом Михаилом Земцовым и их общей дочерью. Однако в связи с пандемией и периодическими закрытиями границ артистка стремится бывать в России, как только выдается возможность.

Фото и видео: Instagram

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