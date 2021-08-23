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Кристина Орбакайте в компании детей от разных браков прогулялась по музею

Певица решила с пользой провести предпоследние выходные лета. Компанию Кристине Орбакайте составили ее сын от отношений с Русланом Байсаровым Дени и дочь от супруга Михаила Земцова Клавдия. Также артистка поделилась свежими кадрами с подросшей наследницей: 9-летняя Клавдия вместе со звездной мамой посмотрела фейерверк над столицей. Кадры семейного вечера Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в соцсети.