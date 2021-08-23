Кристина Орбакайте в компании детей от разных браков прогулялась по музею
Проживающий в Лондоне младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров прилетел в Москву, чтобы встретиться с мамой и сводной сестрой. 50-летняя певица организовала своим детям культурный досуг: вместе с Дени и 9-летней Клавдией Кристина отправилась в предпоследние выходные лета в музей.
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Фото: Instagram
Кристина Орбакайте также показала подросшую дочь в отдельном ролике: вместе с мамой та наблюдала за фейерверком в небе над Москвой.
Отметим, что сама Кристина Орбакайте живет в США вместе с супругом Михаилом Земцовым и их общей дочерью. Однако в связи с пандемией и периодическими закрытиями границ артистка стремится бывать в России, как только выдается возможность.
Фото и видео: Instagram
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